VS vreest voor aanhoudende diplomatieke problemen Qatar

De Verenigde Staten vrezen voor een patstelling in het conflict tussen Qatar en andere Arabische landen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS waarschuwde donderdag dat de diplomatieke ruzie tussen de landen zich mogelijk nog “weken tot maanden” kan aanhouden. Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Egypte en Bahrein hebben een maand geleden de economische en diplomatieke banden met Qatar verbroken. Ze verwijten de Golfstaat onder meer steun aan extremisten en te nauwe banden met het sjiitische Iran. De landen stelden dertien eisen voor het hervatten van de betrekkingen, maar die zijn door de regering in Doha steeds van de hand gewezen. De situatie lijkt daardoor muurvast te zitten. Ministers uit de vier Arabische landen besloten woensdag na overleg om het isolement van Qatar te handhaven. De strafmaatregelen blijven overeind tot Qatar “zijn beleid ten ‘goede aanpast'”, zei de Saudische minister Adel al-Jubeir (Buitenlandse Zaken) tijdens een persconferentie.