VS trekt zich definitief terug uit klimaatakkoord Parijs

De Verenigde Staten trekken zich definitief terug uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat gisteren duidelijk geworden. “Ik heb de plicht om de VS en haar burgers te beschermen”, aldus Trump. “Het akkoord benadeelt de VS terwijl andere landen profiteren.” Volgens Trump komen de kosten van het akkoord op het bordje van het Amerikaanse volk. Hij houdt zich aan zijn campagnebelofte om uit het verdrag te stappen. De beslissing borduurt voort op Trumps plan om de VS voortaan weer voorop te stellen. Het klimaatakkoord is gesloten door 195 landen. De procedure van terugtrekking kan tot vier jaar duren. In de tussentijd wil Trump opnieuw onderhandelen over het akkoord, zodat hij “eerlijkere voorwaarden” voor de VS kan creëren. Volgens Trump geeft hij om het milieu, maar kan hij een deal die slecht is voor zijn land niet steunen. In het akkoord staan onder meer afspraken voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, waarmee de gemiddelde temperatuurstijging op aarde niet hoger moet uitkomen dan 2 graden Celsius. De makers van het verdrag richten zich op een stijging van maximaal 1,5 graad. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor het akkoord nu de Verenigde Staten de gemaakte afspraken niet langer zullen naleven.

De VS heeft na China de hoogste CO2-uitstoot ter wereld.