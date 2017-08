‘VS signaleert veel activiteiten van onderzeeërs Noord-Korea’

Het Amerikaanse leger heeft de afgelopen dagen “ongebruikelijk en ongekend veel” activiteiten van Noord-Koreaanse onderzeeërs gesignaleerd. Ook zou het Pentagon bewijs hebben van een recente lanceertest. Deze rapportages volgen volgens CNN na de tweede geslaagde raketproef van Pyongyang met een langeafstandsraket. Met een lanceertest wordt het lanceersysteem van raketten getest en verbeterd. Dit gebeurt om te voorkomen dat vlammen of hitte van afgevuurde raketten de onderzeeboot beschadigt. De recente kernactiviteiten van Noord-Korea hebben aangetoond dat het land verder is met het ontwikkelen van raketten dan de VS aannam. Volgens militaire experts had de langeafstandsraket die vrijdag werd getest in theorie steden als Los Angeles, Denver en Chicago kunnen bereiken. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un claimde dit weekend dat zijn raketten nu desgewenst alle Amerikaanse steden zouden kunnen raken. In een reactie stelde president Donald Trump dat hij “het probleem Noord-Korea aan zou gaan pakken”. Maar details over de manier waarop gaf Trump niet. Democraten in de Senaat reageerden zeer verontrust op de uitspraken van Trump over Noord-Korea en verwijten de miljardair “een ongekende naïviteit” met zijn suggestie dat hij de Noord-Koreaanse kerndreiging “wel even zal aanpakken”.