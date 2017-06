VS ontdekt voorbereidingen gifgasaanval Syrië en waarschuwt Assad

Het Witte Huis heeft harde woorden geuit richting de Syrische president Bashar al-Assad, nadat het “potentiele voorbereidingen” heeft ontdekt voor een mogelijk nieuwe gifgasaanval van Syrië. “Als meneer Assad nogmaals een massamoord pleegt met chemische wapens zal hij daarvoor boeten.” In een schriftelijke verklaring stelde Washington dat Amerikaanse inlichtingendiensten mogelijke voorbereidingen op een nieuwe gifgasaanval van het regime van Assad hebben ontdekt. Volgens de informatie zou de chemische aanval voor vele onschuldige doden zorgen, waaronder kinderen. “Zoals we eerder hebben gezegd, zijn de Verenigde Staten in Syrië om Islamitische Staat (IS) te elimineren. Mocht het echter zo zijn, dat Assad besluit om weer een gifgasaanval uit te voeren dan zal hij en zijn leger een hoge prijs betalen”, aldus het Witte Huis. De voorbereidingsactiviteiten die de VS heeft ontdekt zouden overeenkomen met de voorbereidingen dat Syrië trof voorafgaand aan de gifgasaanval van 4 april.