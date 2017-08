VS legt president Venezuela sancties op na omstreden verkiezing

De Verenigde Staten leggen de Venezolaanse president Nicolás Maduro sancties op. Het ministerie van Financiën meldde maandag dat alle activa van de socialistische leider die onder Amerikaanse jurisdictie vallen worden bevroren. Ook mogen Amerikaanse burgers geen zaken meer met hem doen. De Amerikaanse maatregelen zijn een reactie op de omstreden Venezolaanse verkiezing van zondag. Die “illegale verkiezing toont aan dat Maduro een dictator is die de wil van het Venezolaanse volk naast zich neerlegt”, zei minister Steven Mnuchin (Financiën) in een verklaring. Het Witte Huis stelde maandag dat president Maduro na de verkiezing kan worden beschouwd als een dictator. “Maduro is niet alleen een slechte leider hij is nu ook een dictator”, reageerde de nationale veiligheidsadviseur van de VS Herbert McMaster tijdens een persbijeenkomst. “De recente ontwikkelingen in Venezuela zijn een ernstige aanval op de democratie in onze vrije wereld.” De regering van Venezuela heeft nog niet gereageerd op de strafmaatregel. De VS had Maduro al gewaarschuwd voor maatregelen als hij de verkiezing voor de omstreden grondwetgevende vergadering niet zou afblazen. De Venezolaanse president legde die waarschuwing naast zich neer.