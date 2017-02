‘VS legt Iran nieuwe sancties op om lancering ballistische raket’

De Verenigde Staten zullen Iran naar verwachting nieuwe sancties opleggen vanwege de test die Iran zondag uitvoerde met een middellangeafstandsraket. Dat melden bronnen die betrokken zijn bij het plan. De sancties, die mogelijk vrijdag al worden opgelegd, zullen niet in strijd zijn met het nucleaire akkoord met Iran. Eerder liet het Witte Huis al weten dat Iran ‘onder verscherpt toezicht’ komt te staan als gevolg van de test. De lancering is volgens de Amerikanen in strijd met de uitspraak van de VN Veiligheidsraad die Iran tests verbiedt met raketten die kernwapens kunnen dragen.

Een anonieme bron meldt Reuters dat meerdere Iraanse ‘entiteiten’ sancties opgelegd krijgen. Volgens de bron zitten de sancties al enige tijd in de pijplijn, maar heeft de rakettest de Amerikaanse president Donald Trump ertoe doen besluiten om de sancties daadwerkelijk op te leggen. Trump zei donderdag dat “niets uitgesloten is” toen hem gevraagd werd of hij militaire opties zou overwegen als reactie op de lancering. Hij zei ook dat de Republikeinen in het Congres hem steunen als het gaat om nieuwe sancties tegen het land. Veiligheidsadviseur Michael Flynn sprak woensdag van ‘destabiliserende activiteiten’ door de Iraniërs. Paul Ryan, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden zei dat de VS moet stoppen om Iran steeds te sussen.