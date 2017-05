VS kondigt sancties af tegen leden Hooggerechtshof Venezuela

De Verenigde Staten hebben donderdag sancties afgekondigd tegen acht leden van het Venezolaanse Hooggerechtshof. De eventuele tegoeden van de rechters bij banken in de VS worden bevroren, ze mogen het land niet in en ze mogen geen zaken doen met Amerikaanse staatsburgers. De maatregel houdt verband met de steun die het Hooggerechtshof verleent aan president Nicolas Maduro, ondanks de massale onrust onder de bevolking en de instortende economie. Ook zouden de rechters zich bemoeien met taken die het parlement toekomen. Bij onlusten in Venezuela zijn de afgelopen weken tientallen mensen om het leven gekomen. De Amerikaanse president Donald Trump noemde de situatie in het land “afgrijselijk” en “een schande voor de mensheid”. Hij zei dat na een ontmoeting in het Witte Huis met de Colombiaanse president Juan Manuel Santos.