VS denkt aan vragen wachtwoorden sociale media bij visumaanvraag

De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, John Kelly, denkt aan een verscherpt screeningsbeleid voor visumaanvragen waarbij ook om wachtwoorden van sociale media gevraagd zou worden. Dat zei Kelly gisteren, meldt persbureau AFP. De maatregel zou met name worden overwogen vanwege reizigers uit de zeven islamitische landen waarvoor Amerikaanse president Donald Trump een tijdelijk reisverbod wil instellen. Volgens Kelly is het erg lastig om de inwoners van deze landen goed te screenen. Zodra zij een visumaanvraag doen, wil Kelly dat er gekeken wordt naar wat zij op het internet doen. De sociale mediacontrole zou daarom al door de plaatselijke Amerikaanse ambassades uitgevoerd worden. Medewerking zou niet verplicht worden, maar bij weigering volgt een afwijzing voor het visum. Kelly benadrukt dat het vragen van wachtwoorden voor sociale media-profielen slechts een van de opties waarover momenteel wordt nagedacht, maar dat er sowieso een strengere controle op komst is. Reizigers die geen visum nodig hebben om naar de Verenigde Staten te reizen, wordt momenteel al gevraagd om hun gebruikersnamen op sociale netwerken in te vullen bij de zogeheten ESTA-aanvraag.