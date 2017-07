VS bombarderen Afghaanse soldaten bij vergissing

Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag bij vergissing Afghaanse veiligheidstroepen onder vuur genomen in de provincie Helmand. Volgens de woordvoerder van de Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan zijn daarbij zeker negen Afghanen gedood, “maar dit aantal kan nog stijgen”. Volgens een woordvoerder is een huis beschoten waarin vermoedelijk vijandelijke strijdkrachten zich ophielden. Dat bleken echter lokale veiligheidstroepen te zijn. Hoe de vergissing kon gebeuren, wordt uitgezocht. De aanval had plaats in het district Gereshk. De Afghaanse troepen voerden daar operaties uit tegen de Taliban, die grote delen van Helmand in handen hebben.