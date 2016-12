vs-beschuldigt-chinezen-van-handel-met-voorkennis-na-hacks

Drie Chinese hackers worden door de VS beschuldigd van inbraak in de systemen van advocatenkantoren, waardoor zij met voorkennis konden handelen. De mannen hackten de netwerken en servers van advocatenkantoren die bedrijven helpen bij fusies, zeggen Amerikaanse aanklagers. Dat meldt Reuters. De mannen zouden ruim 4 miljoen dollar hebben verdiend door te handelen in aandelen van zeker vijf bedrijven, met voorkennis die zij verkregen door hun hacks.

Het gaat om aandelen van onder meer maker van frankeermachines Pitney Bowes en chipmaker Intel. De mannen zouden hebben gehandeld toen Intel in 2015 concurrent Altera overnam. Het bedrijf wilde niet direct op het nieuws reageren. De mannen begonnen hun praktijken in april 2014, toen zij twee Amerikaanse advocatenkantoren hackten en inzage kregen in de e-mailaccounts van juristen die aan fusies en aquisities werkten. Er is niet bekend gemaakt welke twee kantoren dat waren, en welke andere vijf kantoren de drie aangeklaagde Chinezen hebben gehackt.