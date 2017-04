Vrouwelijke islamitische geestelijken roepen fatwa uit over kindhuwelijk

Vrouwelijke geestelijken hebben gisteren een fatwa uitgevaardigd om een eind te maken aan kindhuwelijken in Indonesië, het land met de grootste moslimbevolking ter wereld. Het is daar heel gewoon dat meisjes voor hun achttiende trouwen en de school niet afmaken.

De verordening, van wezenlijk belang in de islam maar niet wettelijk bindend, werd naar buiten gebracht na een driedaags congres van religieuze leidsters in het westen van Java.

Het komt zelden voor dat Indonesische vrouwen op deze manier stelling nemen. Op de bijeenkomst waren ook vertegenwoordigsters uit Afghanistan, Pakistan en Maleisië. In de nu gepubliceerde fatwa wordt het in de echt verbinden van minderjarigen “schadelijk” genoemd. Het is een heilige verplichting dat voortaan te voorkomen, om kindbruidjes veel potentiële ellende te besparen.