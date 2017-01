De politie meldt dat op 31 december vorig jaar een 40-jarige vrouw is overleden. Ze liet het leven tijdens de pagara-estafette die toen gaande was in de binnenstad. Haar echtgenoot heeft verklaard dat ze aan astma leed. Op gegeven moment zou de vrouw zich niet goed hebben gevoeld en zou ze bewusteloos zijn geraakt. Medische hulp mocht niet baten.