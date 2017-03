Vrouw overleden na aanval honden

Alicia Archer (36) is op zaterdag 25 maart, nadat zij enkele dagen in het ziekenhuis had gelegen, overleden. De politie van Houttuin kreeg op dinsdag 21 maart via de Centrale Meldkamer de melding dat honden een vrouw hadden aangevallen aan de Sir Winston Churchillweg. De wetsdienaren troffen de vrouw met verwondingen over haar hele lichaam in de goot aan.

Per ambulance is zij vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Zij was ter verpleging opgenomen in de ziekinrichting. Jammer genoeg overleed het slachtoffer. Uit het voorlopig onderzoek is komen vast te staan dat de eigenaar van de honden zijn perceel heeft omrasterd. De honden bereiken de openbare weg door te graven in het zand, waardoor er een opening onder de omrastering ontstaat. Vervolgens glippen zij naar buiten en zwemmen de sloot aan de voorkant van het terrein over. Op de openbare weg aangekomen, vallen zij voorbijgangers aan.

Ook een andere vrouw die regulier hardloopt, is aangevallen. Zij is in haar benen gebeten door de agressieve straathonden. De vrouw kon door gebruik te maken van een stok erger voorkomen. Zij is medisch behandeld en de eigenaar heeft zich bereid verklaard de medische kosten te dekken. Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet door de politie van Houttuin. Het ontzielde lichaam van Alicia is na afstemming met het Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden, meldt de politie Public Relations.