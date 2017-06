De afdeling Vreemdelingen Dienst heeft vorige maand honderdvierenveertig illegalen het land uitgezet. Het gaat om vreemdelingen met verschillende nationaliteiten zoals 43 Brazilianen, 57 Chinezen, 10 Vietnamezen, 1 Indonesiër, 4 Nederlanders, 21 Haïtianen, 5 Dominicanen, 1 Maleisiër, 1 Filippijn en 1 Française. De meeste van hen mogen na 2 of 6 maanden en een jaar, wanneer hun documenten in orde zijn, Suriname weer binnenkomen. Eén van de gedeporteerden mag het land pas na 5 jaar weer in.