VOS-directeurenberaad bezorgd over onderwijsproces

Het VOS-directeurenberaad is van mening dat de ontwrichting van het onderwijs door de huidige staking “vergaande negatieve gevolgen” zal gaan hebben voor het onderwijsproces. Vooral de studenten zullen er sterk onder lijden. Het directeurenberaad is gisteren (maandag) bijeengekomen om de ontstane situatie binnen het onderwijs te bespreken.

De lerarenstaking van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leraren in Suriname is vandaag de vijfde dag ingegaan. De stakers hebben gisteren besloten dat ze zich elke dag dat de actie duurt, zullen begeven voor het gebouw van De Nationale Assemblee.

Het VOS-directeurenberaad heeft zijn ernstige bezorgdheid uitgesproken over de situatie. Hij roept alle partijen op om alles in het werk te stellen om tot een spoedige duurzame oplossing te komen. De verklaring van het VOS-directeurenberaad is getekend door voorzitter Balram Soemeer en secretaris L. Rotsburg. DWT