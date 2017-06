Voorzitter onderwijsbonden Valies: Regering neemt herwaardering als korreltje zout

Voor Wilgo Valies, voorzitter van onderwijsbonden BvL en ALS, is het duidelijk: de regering neemt de herwaardering van de onderwijsgevenden in Suriname voor een korreltje zout. Het bondsbestuur heeft onlangs antwoord gekregen op een brief die in mei naar de regering is opgestuurd. Wat in het schrijven staat heeft Valies ook met stomheid geslagen. De leden zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. Hij wil zich echter met geen bewoordingen uit laten over hun reactie.

De bondsvoorzitter zegt dat de regering alle tijd van de wereld heeft gehad om de herwaardering van de onderwijsgevenden juist uit te voeren. Het bestuur is er nu op gebrand om te weten hoe de regering om denkt te gaan met de verminderende koopkracht van burgers.

Wilgo Valies, voorzitter van onderwijsvakbonden BvL en ALS, over de reactie van de regering. Die geeft na ruim een maand aan dat ze graag de opsomming van de knelpunten van de bonden tegemoet ziet, aangaande de herwaardering van de onderwijsgevenden in Suriname. Volgens Valies kan dit wederom worden bestempeld als een “vertragingstechniek”. De leerkrachten zullen het niet van hun kant laten gaan.