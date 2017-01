Voor Shaam Binda is het duidelijk dat de regering Bouterse de aanstichter is van de onrust en verdeeldheid in de gemeenschap. Daarmee doelt hij ook op het jongste gebeuren bij De Surinaamsche Bank (DSB). Binda zegt dat van een overheid die faalt in onder meer het uitzetten van een strategisch en goed financieel beleid, niets anders kan worden verwacht.