Agro Ecologische Zonering heet het jongste project van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Braziliaanse Empraba, dat aan agri-cultureel onderzoek doet. Via zonering wordt eerst het noorden van ons land verdeeld in verschillende grondtypes. Later is het zuiden aan de beurt.