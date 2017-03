Van de Theatervoorstelling Ademhalen die op 8 Maart in Nickerie in Premiere ging, was er gisteravond in CCS een openbare repetitie, zoals regisseuse Alida Neslo de avond aankondigde. Ademhalen is een voorstelling over vrouw zijn en de moedige keuzes, cultuur en tradities die daarbij horen.Foto: Starnieuws