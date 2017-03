Voormalig Russisch parlementslid doodgeschoten in Oekraïne

Denis Voronenkov, een voormalig lid van het Russische parlement, is donderdag doodgeschoten in de hoofdstad van Oekraïense hoofdstad Kiev. Dat bevestigt de lokale politiechef. De politie laat aan het Russische persbureau Tass weten dat er voor het hotel Premier Palace een schietpartij plaatsvond waarbij Voronenkov is omgekomen en twee anderen gewond zijn geraakt. De politie gaat uit van een huurmoord. Een van de gewonden is de bodyguard van Voronenkov. De beveiliger loste zelf ook een schot, maar het is niet bekend of de dader is geraakt. Voronenkov, een voormalige lid van de communistische partij in het Russische lagerhuis, verhuisde vorig jaar naar Oekraïne en verruilde zijn Russische staatsburgerschap voor dat van Oekraïne. Hij verliet Rusland omdat de veiligheidsdiensten hem wilde vervolgen. Volgens Tass stond Voronenkov sinds februari op een lijst met gezochte personen, omdat hij was aangeklaagd voor grootschalige fraude.

De Oekraïense president Petro Porosjenko zegt donderdag dat het incident een Russische terreurdaad is.