Voormalig president Gambia bevestigt aftreden op staatstelevisie

De voormalige president Yahya Jammeh van Gambia heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Gambiaanse staatstelevisie gezegd dat hij aftreedt. Jammeh zei dat hij zijn besluit heeft genomen in het nationale belang en na gebeden te hebben. Hij liet weten trots te zijn dat hij het Gambiaanse volk heeft mogen dienen en hij smeekte de Gambianen om samen te werken als één natie. De afgetreden president was na een staatsgreep in 1994 22 jaar aan de macht. Tot gisteren weigerde hij de verkiezingswinst van Adama Barrow te erkennen, omdat volgens hem de verkiezingen oneerlijk waren verlopen.