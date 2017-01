Er is nog duidelijk wie Antoine Brahim opvolgt als directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Brahim kondigde in december aan per 15 maart dit jaar te stoppen bij de instelling. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft inmiddels wel instructies gekregen van president Desi Bouterse over de opvolging van Brahim.