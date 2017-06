Voedselpakket overheid niet meer gratis

Voedselpakketten van de overheid voor sociaalzwakkere gezinnen zullen niet meer gratis verstrekt worden. Zij zullen hiervoor volgens bronnen in de toekomst SRD 50 moeten betalen. Het pakket bevat vijftien items, zoals rijst, suiker, bruine bonen, gele en groene erwten en een pak kippenbouten.

Binnenkort zal de overheid weer starten met het voedselpakkettenproject. “Het pakket heeft een waarde van SRD 200 en de mensen kunnen het krijgen tegen een sterk gereduceerde prijs”, zei minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) gisteren in De Nationale Assemblee. Ze gaf aan dat het ministerie onlangs een openbare aanbesteding heeft gehouden voor levering van goederen. Twee importeurs die zich hiervoor hadden ingeschreven, zijn voor de de levering van producten in aanmerking gekomen. Het ministerie zal binnenkort starten met het verstrekken van tienduizend pakketten.

De bestuursdiensten zullen hierbij ook betrokken worden.Eerder was onder meer het Nationaal Leger betrokkenen bij het project, maar militairen hebben toen goederen verduisterd. “Er zijn dingen fout gegaan en wij proberen herhaling te voorkomen”, motiveerde Jerrol Renfurm, waarnemend directeur van Sozavo, de reden van de openbare aanbesteding eerder tegen de krant. Hij zei dat bij de evaluatie van het project is gebleken dat er behoefte is aan de pakketten bij onder meer opvanghuizen en andere hulpbehoevenden.