VN waarschuwt voor hongersnood in Jemen

Functionarissen van de Verenigde Naties waarschuwen dat het geëscaleerde conflict in Jemen kan zorgen voor grote hongersnood als er niet snel actie wordt ondernomen. Twee derde van de bevolking heeft volgens de VN dringend behoefte aan humanitaire hulp.

VN-afgezanten in Jemen hebben volgens AP tegen de Veiligheidsraad gezegd dat de “gevaarlijke toename in luchtaanvallen en gevechten tragische gevolgen hebben voor de bevolking van Jemen”. Volgens hen zouden 18,2 miljoen mensen voedsel nodig hebben,

Ook wordt gewaarschuwd dat 10,3 miljoen Jemenieten snel hulp nodig hebben om hun levens te redden of te ondersteunen. En zeker twee miljoen mensen hebben direct noodzakelijke voedsel nodig om te overleven. “Het conflict in Jemen is de belangrijkste oorzaak van het grootste voedselprobleem in de wereld”, zei een VN-functionaris. “Als er niet snel iets wordt ondernomen dan is hongersnood een waarschijnlijk scenario voor 2017.”

Vooral kinderen zijn zwaar getroffen door de situatie in Jemen. Elke tien minuten overlijdt een kind onder de vijf jaar door oorzaken die voorkomen hadden kunnen worden. Volgens de VN zijn 2,2 miljoen baby’s, jongens en meisjes ondervoed. Bijna een half miljoen kinderen zijn ernstig ondervoed. Een toename van 63 procent sinds eind 2015, meldt de VN-functionaris.