VN-Veiligheidsraad neemt resolutie aan tegen nederzettingen Israël

De VN-Veiligheidsraad eist dat Israël het bouwen van nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden staakt. De Verenigde Staten onthielden zich van de stemming. Dat is een ommekeer in het gebruikelijke Amerikaanse beleid Israël te beschermen tegen maatregelen in de Veiligheidsraad, meldt Reuters. De overige veertien lidstaten stemden voor het aannemen van de resolutie. In een reactie op het VN-besluit zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat Israël zich zwaar in de steek gelaten voelt en nu vooral uitziet naar het aantreden van Donald Trump. Het is de eerste keer in bijna acht jaar dat de Veiligheidsraad een resolutie aanneemt over het Israëlisch-Palestijns conflict. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de resolutie een directe invloed heeft op het conflict rondom de Israëlische nederzettingen, wordt het aannemen ervan gezien als een belangrijk symbool van de afkeuring van de internationale gemeenschap. Mogelijk geeft dat de Palestijnen meer ruimte voor verzet tegen Israël op het internationale politieke en juridische toneel.