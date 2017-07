VN-Veiligheidsraad bijeen vanwege spanningen Jeruzalem

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt maandag bijeen om te praten over de situatie in Jeruzalem, waar het geschil tussen Israël en Palestijnen over de toegang tot de Tempelberg voor de bloedigste taferelen in jaren heeft gezorgd. Zweden, Egypte en Frankrijk hebben volgens diplomaten om spoedberaad gevraagd. De spanningen in het gebied staan op scherp sinds Israël nieuwe veiligheidsmaatregelen heeft ingesteld. Zo mogen mannen onder de vijftig jaar niet meer het vrijdaggebed bijwonen in de Oude Stad.

Aanleiding is de dood van twee Israëlische agenten die op de Tempelberg werden gedood door een groep Palestijnen. Israël besloot rondom de heilige berg verscherpte veiligheidsmaatregelen in te stellen. Palestijnen zijn het daar niet mee eens en hebben alle contacten met Israël opgeschort. Een woordvoerder van de Israëlische regering zei tegen NU.nl dat de maatregel alleen van toepassing is voor mensen die het vrijdaggebed in de al-Aqsa-moskee willen bijwonen. Het is niet toegespitst op mensen met een bepaalde religie, maar “het is duidelijk dat alleen moslims bidden in de moskee, dus in de praktijk geldt het voor hen”. Bij diverse Palestijnse protestacties zijn al zo een 7 mensen in twee dagen om het leven gekomen.