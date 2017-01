‘VN uit zorgen over mogelijke schending wapenembargo door Iran’

De VN vermoedt dat Iran zijn wapenembargo heeft geschonden met het leveren van wapens en raketten aan de Libanese Hezbollah-beweging. Dat rapport schreef voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon eind vorig jaar, voordat hij werd opgevolgd door de Portugees António Guterres. Persbureau Reuters zag het rapport dit weekend in. Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah, gaf vorig jaar een televisietoespraak waarin hij zei dat Iran de beweging steunt met geld, wapens en raketten. Ban uitte daarover zijn zorgen. Iran laat in een reactie weten dat het handelt volgens de internationale afspraken en de wapenleveringen zijn bedoeld om terrorisme en extremisme te bestrijden. Veel sancties die de VN het land oplegde zijn opgeven na de nucleaire-afspraken, maar een wapenembargo geldt nog steeds. Op 18 januari spreekt de Veiligheidsraad over het rapport.