VN-rapporteur beschuldigt Myanmar van misdaden tegen de menselijkheid

De speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten, Yanghee Lee, heeft vrijdag gezegd dat het leger en de politie in Myanmar zich op grote schaal schuldig maken aan misdaden tegen de menselijkheid tegen de Rohingya-minderheid. De Koreaanse Lee reisde in januari af naar Myanmar om mogelijke mensenrechtenschendingen te onderzoeken. Hoewel haar de toegang tot conflictgebieden zoals de deelstaat Rakhine is ontzegd, sprak ze met vluchtelingen in buurland Bangladesh.

Tegen de BBC zei ze dat de situatie in Myanmar “veel erger is dan ik verwachtte”. “Ik zou zeggen misdaden tegen de menselijkheid. Zeker misdaden tegen de menselijkheid, door het Birmese leger, de grenswachten of de politie of veiligheidstroepen”, aldus Lee. Volgens de VN-gezant zijn misbruiken al lange tijd een “systematisch” probleem bij de Birmese veiligheidsdiensten, maar moet de relatief verse regering van Aung San Suu Kyi ook wat van de verantwoordelijkheid op zich nemen. “Uiteindelijk is het de regering, de burgerregering, die moet reageren op en verantwoording moet afleggen voor deze massale gevallen van vreselijke martelingen en de zeer onmenselijke misdaden die ze tegen hun eigen volk hebben gepleegd.”