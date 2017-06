VN: onthutsend veel burgerdoden Raqqa door coalitie

Onderzoekers van de Verenigde Naties zien een “onthutsende stijging” van het aantal burgerdoden door de luchtoperaties van de internationale coalitie bij de strijd om het IS-bolwerk Raqqa in Syrië. De coalitie, geleid door de VS, voert luchtaanvallen uit ter ondersteuning van het offensief van de Koerdische milities tegen Islamitische Staat. Raqqa is van drie zijden omsingeld en wordt hevig bestookt door gevechtsvliegtuigen van de coalitie. Naar verluidt gebruikt IS burgers als menselijk schild bij deze bombardementen.

De VN-commissie die onderzoek doet naar oorlogsmisdaden heeft ook kritiek op de recente gedwongen evacuatie van opstandelingen en burgers uit belegerde Syrische steden en gebieden. Volgens de VN kunnen die transporten in sommige gevallen gelden als oorlogsmisdaden omdat de burgers geen keuze hadden en gedwongen werden hun woning te verlaten.