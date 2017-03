VN onderzoeken misdaden tegen Rohingya in Myanmar

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties stuurt een missie naar Myanmar, het voormalige Birma. Het team gaat onderzoeken of Myanmarese veiligheidstroepen zich schuldig hebben gemaakt aan buitensporig geweld tegen de islamitische Rohingya, die een minderheid in het land vormen. De VN-Mensenrechtenraad, waarbij 47 landen zijn aangesloten, stemde vrijdag unaniem in met een resolutie over het sturen van een team naar Myanmar.

De Europese Unie had voor het onderzoek gepleit. Begin februari sloeg de VN in een rapport alarm over het geweld tegen de Rohingya. Veiligheidstroepen zouden zich op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan moord, verkrachting en marteling. Het rapport was vooral gebaseerd op interviews met ruim tweehonderd Rohingya.