VN heeft 2,1 miljard dollar nodig om hongersnood Jemen te bestrijden

De Verenigde Naties hebben dit jaar meer dan 2 miljard dollar nodig voor noodhulp in Jemen. In het land wordt al bijna twee jaar gevochten. Door de burgeroorlog dreigt hongersnood voor bijna 12 miljoen mensen. In totaal hebben bijna 19 miljoen mensen in het land hulp en bescherming nodig, denkt VN-organisatie OCHA. Dat komt neer op twee derde van de bevolking. De burgeroorlog heeft tot zover het leven gekost aan meer dan 10.000 mensen. In maart vorig jaar verdreven sjiitische Houthi-rebellen de soennitische regeringstroepen uit het noorden van het land, waaronder ook de hoofdstad Sanaa. De Jemenitische regering wordt gesteund door een internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië. De oorlog is de belangrijkste oorzaak van de hongersnood, zegt de VN.