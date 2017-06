VN-commissaris bekritiseert May en Trump voor uithollen mensenrechten

De VN-commissaris voor de mensenrechten heeft de Britse premier Theresa May en de Amerikaanse president Donald Trump fel bekritiseerd om retoriek waarmee zij de mensenrechten veronachtzamen. Zeid Ra’ad al-Hussein stelde in een toespraak in Londen dat May in haar verkiezingscampagne de indruk heeft gewekt geen waarde te hechten aan de internationale mensenrechten. De Britse premier stelde onder meer dat de internationale regels op dit gebied konden worden genegeerd als het gaat om het bestrijden van terrorisme. Ook suggereerde May dat het Verenigd Koninkrijk de Europese richtlijnen op dit gebied los zou moeten laten. “Wat haar bedoeling met die opmerkingen ook is geweest, ze zijn zeer te betreuren”, beklemtoonde de commissaris. “Dit soort uitspraken zijn een geschenk van een gerespecteerde westerse regeringsleider aan elk autoritair regime op aarde dat hiermee toestemming krijgt om onder het mom van terreurbestrijding de mensenrechten te schenden.”