Vluchtdatarecorder neergestort Russisch vliegtuig geborgen

De vluchtdatarecorder van het Russische toestel dat zondag neerstortte in de Zwarte Zee is dinsdagochtend geborgen. “De vluchtdatarecorder is om 5.42 uur gevonden op ongeveer 1.600 meter van de kust, op een diepte van 17 meter”, stelt het Russische ministerie van Defensie volgens persbureau Tass.

De vluchtdatarecorder vormt samen met de cockpitvoicerecorder de zwarte doos. Bij de ramp kwamen alle 92 inzittenden om het leven. Aan boord waren negen journalisten en leden van het Alexandrov Ensemble, het officiële koor van de Russische strijdkrachten. De muzikanten en koorleden stonden gepland voor een nieuwjaarsoptreden op de Russische luchtmachtbasis in de Syrische havenstad Latakia.