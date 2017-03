Een passagiersvliegtuig met 44 inzittenden is vandaag neergestort bij Wau Airport in Zuid-Sudan. Het is niet bekend of er overlevenden zijn.

Het vliegtuig is van South Supreme Airlines, een kleine Sudanese vliegtuigmaatschappij die sinds 2013 bestaat. Het zou zijn opgestegen uit de hoofdstad Juba, 600 kilometer van het ongeluk vandaan. Een ooggetuige zou aan persbureau Reuters hebben gezegd er enkel gewonden zijn gevallen.