Vliegramp 28 jaar geleden – President zal herdenking bijwonen

7 juni 1989 : Een toestel, PY 764 van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) stort neer bij Zanderij, tijdens een landing op Johan Adolf Pengel International Airport. Alle negen bemanningsleden en 167 inzittenden komen om het leven. Elf passagiers en een hond overleven de ramp. De SLM-ramp is de grootste vliegtuigramp uit de Surinaamse geschiedenis. De Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal houdt morgen ten ere van de slachtoffers een herdenkingsdienst bij Rusthof.

Volgens Roy de Miranda, voorzitter van Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal, zal het de eerste keer zijn dat een staatshoofd heeft toegezegd aanwezig te zullen zijn.

Het gros van het toenmalig “Kleurrijk Elftal” kwam om tijdens de vliegramp in 1989. Volgens de Miranda leeft de behoefte onder de leden die het hebben overleefd om het werk voort te zetten. Het streven van de Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal is kortom om ontwikkeling te brengen in Surinaamse voetbal en talenten te ontdekken.

Voorzitter van Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal, Roy de Miranda, over de herdenkingsdienst die morgen plaatsvindt in verband met de vliegramp van 1989 die de levens eiste van 167 van de 178 passagiers en alle bemanningsleden.