Vijftig gewonden bij rellen op Tempelberg om verscherpte controles

Tijdens nachtelijke schermutselingen met de politie zijn bij de Tempelberg in Jeruzalem zo’n vijftig Palestijnen gewond geraakt. Vijftien van hen werden geraakt door rubberkogels, zei het Rode Kruis dinsdag. Achtergrond van de onrust zijn verscherpte veiligheidscontroles voor islamitische gelovigen op de Tempelberg. Israël had de controles zondag ingevoerd na een bloedige aanslag bij een van de ingangen van de Tempelberg. Daar hadden vrijdag drie Israëlische Arabieren twee Israëlische politieagenten om het leven gebracht. De daders werden zelf ook doodgeschoten. De Tempelberg met de Klaagmuur en de al-Aqsa-moskee is een heilige plaats voor joden en moslims. De strijd om bezoekersrechten, over wie de heuvel op mag om te bidden, heeft in het verleden geregeld tot spanningen en geweld geleid.