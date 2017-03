Vierde verkeersongeval Commewijne eist opnieuw dode

Jorginho Overman, is de vierde verkeersdode die in Commewijne het leven laat bij een verkeersongeval. Dit gebeurde gisteren bij kilometer 23 op de Oost-Westverbinding, in de omgeving van Mariëndaal. Overman was een inzittende van een auto die, volgens de politie, vermoedelijk met hoge snelheid werd gereden. Met zijn dood staat de verkeersbarometer landelijk op twaalf dodelijke verkeersslachtoffers.

De voorlichtingsdienst van het KPS zegt dat de verkeerscontrole op de Oost-Westverbinding zal worden opgevoerd.