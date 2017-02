‘Vier mensen aangehouden op verdenking van voorbereiden aanslag in Parijs’

In de Franse stad Montpellier zijn vrijdag vier mensen in de leeftijd van 21 tot 34 jaar aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een aanslag in Parijs.

Dat melden bronnen bij de Franse politie en justitie. De verdachten zouden in beeld zijn gekomen na onderzoek op sociale media en werden opgepakt bij het kopen van aceton, een bestanddeel gebruikt bij het maken van bommen. Het plan was om een aanslag te plegen met een bomgordel in een toeristisch gebied ergens in Parijs.

Bij een 22-jarige verdachte thuis is de krachtige maar instabiele springstof TATP (triacetontriperoxide) gevonden. Hij is bekend bij de politie vanwege zijn radicalisering. Zijn zestienjarige geradicaliseerde vriendin is onder de arrestanten. Deze tiener zou zich opblazen volgens nieuwszender LCI. Volgens de politie is weer een aanslag verijdeld.