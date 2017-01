Vier jeugdigen aangehouden voor openlijke geweldpleging

Vier jeugdigen, Evence C. (18) en de 16-jarigen Isiah B., Rithoe N. en Gergille zijn op vrijdag 6 januari door de politie van Uitvlugt aangehouden.

De jongens hebben zich schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging op een adres in het ressort. Toen de ingeschakelde politie op de plek aankwam, werden partijen aangetroffen. Volgens verklaring van het slachtoffer was hij op zijn werk, toen het viertal plotseling naar hem toe stapte en hem op zeer brutale toon aanspraken. Hun eis was dat zij een goede behandeling wensten bij het bezoeken van de Carwash. Om erger te voorkomen, stapte het slachtoffer op zijn fiets en reed weg. Hij kwam echter een vriend tegen met wie hij terugkeerde naar de plek. De vier jongens uitten bedreigende uitlatingen en gooiden stenen naar het tweetal. De stenen misten hun doel.

De vier jeugdigen werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie zijn de jongens na een ernstige waarschuwing heengezonden.