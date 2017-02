Vice-president Mike Pence gaat commissie stemfraude VS leiden

De Amerikaanse president Donald Trump laat zijn vice-president Mike Pence een commissie leiden die stemfraude tijdens de presidentsverkiezingen in november moet onderzoeken.

Dat zei Trump gisteren tijdens een interview op Fox News. Trump heeft sinds zijn verkiezing herhaaldelijk beweerd dat er tijdens de verkiezingen grootschalige stemfraude plaatsvond, maar kwam tot nu toe niet met bewijzen voor die stelling.

Eind januari kondigde Trump aan met een groot onderzoek te komen naar de vermeende stemfraude, “onder meer naar mensen die in twee staten zijn geregistreerd, naar illegalen, en zelfs naar mensen die zijn geregistreerd, maar dood zijn,” aldus de president op Twitter. Amerikaanse media als The New York Times en Politico concludeerden eerder al dat er geen bewijs te vinden is voor de stelling van Trump. Ook de meeste overheidsfunctionarissen, verkiezingsdeskundigen en politici denken dat stemfraude in de VS een zeldzaam fenomeen is.