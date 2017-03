NDP-parlementslid verzekerd gang staatshoofd naar DNA voor uitleg

De regering komt binnenkort in De Nationale Assemblee (DNA) met uitleg over de status van de MoU. met bauxietmultinational ALCOA. Dat daarbij ook uitgeweid zal worden over verdere onderhandelingen met betrekking tot teruggave van de waterkrachtcentrale, is vice-parlementsvoorzitter Melvin Bouva van verzekerd.