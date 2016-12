VHP denkt niet aan mandaat teruggeven

Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de VHP is niet van plan om het mandaat terug te geven aan het volk. Dit voorstel werd gedaan door Paul Somohardjo van Pertajah Luhur. Volgens Somohardjo gaat het om een serieus voorstel naar de oppositie om samen te bedanken.

Santokhi is van mening dat zulk een zwaarwichtig voorstel eerst intern in de afzonderlijke partijen en in de oppositie goed onderzocht en besproken moet worden. Nu al geeft hij aan dat die gevoelens niet leven bij de VHP-achterban, die de volksvertegenwoordigers heeft gekozen in DNA, DR en RR, vermeld Starnieuws.

Santokhi stelt dat ondanks dat het moeilijk is met deze coalitie, de VHP haar uiterste best zal doen om een bijdrage te blijven leveren. Er wordt strijd gevoerd tegen het vernietigende regeerbeleid. “We kunnen het volk niet zomaar in de steek laten of aan de grillen van deze regering overlaten. Maar we zijn bereid naar elk voorstel te kijken en het serieus te bespreken.” Starnws