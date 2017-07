VES beveelt herformulering Ontwikkelingsplan aan

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) vindt dat het Ontwikkelingsplan 2017-2021 (OP) ondanks enige verbetering, nog steeds niet voldoet aan de basiscriteria van een plan. Dat schrijft Starnieuws. Op basis van de huidige economische situatie en de vooruitzichten voor de komende vijf jaar, beveelt de VES aan om het OP fundamenteel te herformuleren. De VES voert aan dat in het document duidelijk staat vermeld dat het slechts de ontwikkelingsdoelen en de uitkomsten aan voor de in totaal 49 brede beleidsgebieden weergeeft. De concrete resultaten, activiteiten, kosten en de tijdslijn die hierbij relevant zijn, zijn niet in het Ontwikkelingsplan 2017-2021 ontwikkeld. De benodigde investeringen voor de komende vijf jaren zijn geraamd op US$ 4.1 miljard. Dit is niet realistisch in een tijd van economische crisis met grote begrotingstekorten, meent de VES. De vereniging stelt nogmaals dat haar leden, die actief zijn in zowat alle geledingen van de Surinaamse economie, bereid zijn zich op vrijwillige basis in te zetten om bijdragen te leveren aan een herformulering van het plan.