Verwoesting Pokigron herdacht

Er wordt zondag stilgestaan bij het feit dat 28 jaar geleden Pokigron totaal werd verwoest. Dit gebeurt op initiatief van de commissie ‘Herdenking 28 jaar verwoesting Pokigron’ en het ‘Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld’. Dit meldt Humphry Jeroe van laatstgenoemde organisatie vrijdag aan de media. Op 23 april 1989, midden in de Binnenlandse Oorlog, werd het dorp platgebrand door het toenmalige Jungle Commando. Die werden daarbij geholpen door bewoners uit omliggende dorpen. Daardoor leefden de Surinamers in het gebied lange tijd op gespannen voet met elkaar. In 1995 is op initiatief van Humphry Jeroe een ‘Dag van Rouw en Bezinning georganiseerd’, waardoor partijen nader tot elkaar zijn gekomen. In diezelfde geest wordt dit weekeinde de herdenking georganiseerd, zegt Jeroe. Zaterdagavond is er een groot kampvuur in het dorp waar mensen hun verhalen delen over de verwoesting en over verzoening. Zondagochtend zijn er kerkdiensten, toespraken en koorzang. Zondagmiddag wordt er een vriendschappelijke voetbalwedstrijd gespeeld, waaraan Inter Moengotapoe en Botopasi meedoen.