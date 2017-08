Verkoop etenswaren in supermarkten Nickerie verboden

De waarnemend districtscommissaris van Nickerie, Lachminarain Doebe, zegt dat de supermarkten in het district geen klaargemaakte etenswaren meer mogen verkopen. Er zullen geen pakjes bara, roti of bakabana meer te verkrijgen zijn. Het commissariaat is op aangeven van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG), tot het besluit gekomen. De producten zijn aan bederf onderhevig en de supermarkten hebben ook geen vergunning voor het verkopen van klaargemaakte voeding. Alle dc ’s hebben met betrekking tot deze kwestie vanuit het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO)al instructies ontvangen, zegt Doebe.

De districtscommissaris ad interim van Nickerie, Lachminarain Doebe. Het gedoogbeleid waarbij klaargemaakte etenswaren gewoon bij de kassa ‘s van supermarkten verkrijgbaar is, wordt in Nickerie niet meer toegepast.