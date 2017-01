Verkiezingswinnaar Gambia verlaat land’

De winnaar van de Gambiaanse presidentsverkiezingen is naar buurland Senegal vertrokken. Adama Barrow is volgens een partijgenoot van plan terug te keren voor zijn beëdiging als president op 19 januari. Na de presidentsverkiezingen van 1 december vorig jaar is een politieke crisis uitgebroken in Gambia. De langzittende leider Yahya Jammeh erkende aanvankelijk zijn nederlaag, maar bedacht zich later. Pogingen van buurlanden om hem tot opstappen te bewegen, liepen op niets uit.

Het is onduidelijk waarom Barrow, een voormalige makelaar, is uitgeweken naar Dakar. Volgens sommige aanhangers voelde de politicus zich kwetsbaar in zijn thuisland, waar Jammeh inmiddels probeert de verkiezingsuitslag ongeldig te laten verklaren. Barrow wordt gesteund door het Westen en de Afrikaanse Unie. West-Afrikaanse landen hebben gedreigd met een militaire interventie als Jammeh weigert te vertrekken.