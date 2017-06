Verkiezingstribunaal stemt tegen afzetten Braziliaanse president Temer

Het Electorale Hof van Brazilië heeft gisteren besloten dat president Michel Temer niet wordt afgezet. Temer is in opspraak gekomen door zijn mogelijke betrokkenheid bij een groot corruptieschandaal. De zaak was aangespannen door een van de rechters van het tribunaal, Herman Benjamin, die verklaarde dat de verkiezingen in 2014 werden ondermijnd door ongeregistreerde donaties en smeergeldbetalingen door grote Braziliaanse bedrijven. Een woordvoerder van Temer omschreef de uitspraak na afloop als “een teken dat de nationale instellingen het soepele functioneren van de Braziliaanse democratie blijven garanderen”. Brazilië wordt geteisterd door een zware economische recessie en een enorm corruptieschandaal rond de banden tussen de politiek en het bedrijfsleven. Een derde van de ministers in het kabinet van Temer en een groot deel van de parlementsleden is onderwerp van corruptieonderzoeken. Temer zal zich nu concentreren op een tweede zaak, waarin hij wordt beschuldigd van corruptie en belemmering van de rechtsgang. De president zou hebben ingestemd met het omkopen van een getuige in het schandaal rond het staatsoliebedrijf Petrobras, de voormalige parlementsvoorzitter Eduardo Cunha. Die zit momenteel zelf een celstraf uit wegens corruptie.