Verkiezingen in Nederland

De Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen zijn wederom gewonnen door de VVD van Premier Mark Rutten. De liberalen verliezen ten opzichte van 2012 8 zetels en eindigen op 33. Coalitiegenoot PvdA lijdt het grootste verlies uit de geschiedenis van de partij: van 38 zetels in 2012 naar nu slechts 9 zetels. GroenLinks is de partij die de grootste progressie lijkt te boeken: van 4 naar 14 zetels. De PVV van Geert Wilders komt op basis van de huidige cijfers op 20 zetels, 5 meer dan bij de vorige verkiezingen. Ook het CDA met 19 (+6) en D66 met 19 (+7) stijgen flink ten opzichte van 2012. Succes was er ook voor de Partij van de Dieren en 50Plus, die na 2 zetels in 2012 nu respectievelijk op 5 en 4 zetels lijken te komen.

ChristenUnie (5) en de SGP (3) blijven even groot. Nieuwkomer DENK verovert 3 zetels en Forum voor Democratie komt uit het niets op 2. De uitslag is nog niet definitief. Verscheidene gemeenten, waaronder Amsterdam, Den Haag en Utrecht, stellen donderdag of vrijdag pas met een uitkomst te komen. De steden gaven na sluiting van de stembureaus uitslagen door gebaseerd op respectievelijk 87, 80 en 90 procent van de stemmen. Er zijn nog acht restzetels te behalen. Om een coalitie te vormen met een meerderheid in de Tweede Kamer zijn vier partijen nodig. Het zou voor het eerst in 40 jaar zijn dat de regering zoveel partijen kent.