Verkeersveiligheidsinstituut moet verkeerszuil voor Suriname worden

Een in te stellen Verkeersveiligheidsinstituut zal flink bijdragen aan het herstel van de veiligheid op de Surinaamse wegen. Dit zegt Helmut Gezius, voorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV). Hiermee verwoordt hij het streven van de Interdepartementale Commissie voor Verkeersveiligheid, van het Ministerie van Justitie en Politie (JusPol).

Het mandaat van deze commissie verloopt in april, maar Gezius ziet het ervan komen dat het wordt verlengd. Er zijn diverse belangrijke doelen gesteld die middels wetgeving vastgelegd gaan worden. Dit is slechts één van de aanbevelingen die zijn gedaan, en vervat in een actieplan, tijdens de tweedaagse workshop over verkeersveiligheid, eerder deze week.

Maar het onderwerp betreft niet alleen het terugdringen van het aantal verkeersdoden in het land, zegt de KSV-voorzitter. Er is in het plan ook specifiek ruimte voor een uitbreiding van het verkeerscurriculum op scholen. Jong geleerd, is oud gedaan, is de overtuiging van Gezius.

Andermaal Helmut Gezius, voorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers. Aan de workshop deden naast JusPol en de PAHO ook actoren mee uit de transportsector, de wegenautoriteit, buurtorganisaties en het departement van Regionale Ontwikkeling. Gezamenlijk moet het mogelijk zijn om de doelstelling van Justitieminister van Dijk-Silos te behalen: een 75 procent daling in het aantal dodelijke verkeersslachtoffers tegen 2020.