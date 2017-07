Verkeersbarometer stijgt naar 42

Met de dood van de 38-jarige Clifton Mosis is de verkeersbarometer vrijdag gestegen naar 42 doden. Mosis is om het leven gekomen bij een aanrijding op de kruising van de Patamacca- en de Wanestraat in Flora. Het slachtoffer bestuurde een bestelbus en kwam in botsing met een lijnbus die over de Patamaccastraat reed. De lijnbus zou volgens het voorlopig onderzoek geen voorrang hebben verleend. Mosis raakte zwaargewond en werd vervoerd naar de Spoedeisende Hulp waar hij overleed. Het rijbewijs van de chauffeur van de lijnbus is ingevorderd. De politie van Flora onderzoekt deze zaak verder. Eerder maakte de politie nog melding dat Haribans Govind de 37ste verkeersdode voor dit jaar was. Achteraf bleek dat onjuist. Hij was het 40ste slachtoffer. De 27-jarige die enkele weken geleden overleed, wordt ook gerekend tot de verkeersdoden. Het overlijden van Mosis brengt het totaal aantal voor 2017 op 42.